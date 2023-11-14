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Синоптик Шувалов: зима придёт в Москву и Петербург в ближайшие дни

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве и Санкт-Петербурге в ближайшие дни.
Синоптик Шувалов: зима придёт в Москву и Петербург в ближайшие дни
  • РИА Новости

«Волны тепла не исключены вплоть до конца ноября. Но приход зимы, температура воздуха ниже 0 °С и ночью, и днём — уже в четверг в Санкт-Петербурге, в пятницу — в Москве. Ночные температуры до -8 °С в субботу и воскресенье, дневные — порядка -2…-4 °С», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, в выходные ожидается морозная погода и в Санкт-Петербурге, и в Москве.

«Но количество осадков немного подкачает. Даже если выпадет снег в среду и четверг и будет снежный покров 1—3 см, то вряд ли он так хорошо и мощно покроет землю», — отметил Шувалов.

Он добавил, что снег выпадет на следующей неделе, и это станет прелюдией к очередному потеплению.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, какие могут быть последствия аномально тёплой осени. Он отметил, что начало метеозимы отодвигается всё дальше и дальше.

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