Утверждён предмет охраны палат XVII века в центре Москвы

Департамент культурного наследия Москвы утвердил предмет охраны палат XVII века, расположенных в Архангельском переулке.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Палаты являются объектом культурного наследия федерального значения. Они выполнены в стиле эклектика.

«Например, в предмет охраны палат в Архангельском переулке были включены доломитовые ступени и чугунные балясины парадной лестницы, выполненные в виде сплетающихся друг с другом стеблей растения. Даже в условиях современного использования интерьеров они отсылают нас к ХIХ веку, когда усадьба переживала второе рождение после пожара 1812 года», — заявил руководитель департамента Алексей Емельянов.

Отмечается также, что облик здания и его элементы подлежат обязательному сохранению при проведении любых реставрационных мероприятий.

Ранее сообщалось, что в Самаре отремонтируют здание 1930-х годов в стиле постконструктивизма.