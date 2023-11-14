Утверждён предмет охраны палат XVII века в центре Москвы
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Палаты являются объектом культурного наследия федерального значения. Они выполнены в стиле эклектика.
«Например, в предмет охраны палат в Архангельском переулке были включены доломитовые ступени и чугунные балясины парадной лестницы, выполненные в виде сплетающихся друг с другом стеблей растения. Даже в условиях современного использования интерьеров они отсылают нас к ХIХ веку, когда усадьба переживала второе рождение после пожара 1812 года», — заявил руководитель департамента Алексей Емельянов.
Отмечается также, что облик здания и его элементы подлежат обязательному сохранению при проведении любых реставрационных мероприятий.
Ранее сообщалось, что в Самаре отремонтируют здание 1930-х годов в стиле постконструктивизма.