В Самаре отремонтируют здание 1930-х годов в стиле постконструктивизма

В Самаре восстановят здание управления Самаро-Златоустовской железной дороги. Строение является объектом культурного наследия регионального значения.

Об этом сообщает sovainfo.ru.

Работы, запланированные на период с 27 декабря 2023-го до 30 сентября 2024 года, проведёт подрядчик, которого определит Фонд капитального ремонта Самарской области. Контракт опубликовали на сайте госзакупок.

Здание находится в Железнодорожном районе на улице Красноармейской, 117. Оно было построено в 1930-е годы в стиле постконструктивизма.

Подрядчик отремонтирует системы водоснабжения, водоотведения, а также тепло- и электроснабжения.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кирове отреставрировали приказную избу XVIII века — объект культурного наследия федерального значения.