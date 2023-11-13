Диетолог Королёва назвала гречку и овсянку самыми полезными крупами
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«Этот продукт не только привычен для большинства россиян, но и имеет в составе большое количество минеральных веществ и витаминов: практически все витамины группы B, жирорастворимые витамины, полинасыщенные жирные кислоты, магний, кальций, железо», — сказала она в беседе с Общественной службой новостей.
По её словам, витаминами группы В и минеральными веществами богата и овсянка.
Далее в списке следует киноа, в которой содержится восемь аминокислот.
Как отметила Королёва, полезными являются также пшено и амарант.
Для максимально полезного эффекта эксперт советует покупать только цельнозерновые, нерафинированные продукты с минимальной обработкой.
Ранее Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что употребление рыбьего жира помогает бороться со стрессом.