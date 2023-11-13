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Директор Грушинского фестиваля Ирина Зверева умерла в Самаре

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В Самаре скоропостижно скончалась председатель правления Самарского союза молодёжи, вице-президент клуба Валерия Грушина Ирина Зверева. Её не стало 12 ноября.
Директор Грушинского фестиваля Ирина Зверева умерла в Самаре
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает sovainfo.ru со ссылкой на официальный сайт клуба Валерия Грушина во «ВКонтакте».

Бард Александр Городницкий и его соавтор Наталья Касперович принесли соболезнования в связи с утратой.

«Мудрая, умная, чуткая, добрая, честная, бесконечно любящая авторскую песню, Грушинский фестиваль и родную Самару, Ира была прекрасным организатором и обладала безупречным творческим вкусом», — сказано в их тексте.

Прощание с Ириной Зверевой пройдёт 14 ноября.

Ранее сообщалось о смерти российской писательницы и драматурга Нины Садур, которая скончалась на 74-м году жизни.

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