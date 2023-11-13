Директор Грушинского фестиваля Ирина Зверева умерла в Самаре
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Об этом сообщает sovainfo.ru со ссылкой на официальный сайт клуба Валерия Грушина во «ВКонтакте».
Бард Александр Городницкий и его соавтор Наталья Касперович принесли соболезнования в связи с утратой.
«Мудрая, умная, чуткая, добрая, честная, бесконечно любящая авторскую песню, Грушинский фестиваль и родную Самару, Ира была прекрасным организатором и обладала безупречным творческим вкусом», — сказано в их тексте.
Прощание с Ириной Зверевой пройдёт 14 ноября.
Ранее сообщалось о смерти российской писательницы и драматурга Нины Садур, которая скончалась на 74-м году жизни.