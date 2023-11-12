Умерла российская писательница и драматург Нина Садур
- РИА Новости
Об этом ТАСС сообщила дочь писательницы Екатерина Садур.
«Сегодня в 11:40 мск мама отошла к Господу», — сказала она.
По словам дочери скончавшейся, Нина Садур давно и тяжело болела.
Уточняется, что отпевание пройдёт 15 ноября.
«По поводу похорон мы пока решаем с близкими и друзьями», — добавила Екатерина Садур.
Ранее Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д.Д. Шостаковича сообщила о смерти художественного руководителя Юрия Темирканова.