Умерла российская писательница и драматург Нина Садур

Российская писательница и драматург Нина Садур умерла на 74-м году жизни.

Об этом ТАСС сообщила дочь писательницы Екатерина Садур.

«Сегодня в 11:40 мск мама отошла к Господу», — сказала она.

По словам дочери скончавшейся, Нина Садур давно и тяжело болела.

Уточняется, что отпевание пройдёт 15 ноября.

«По поводу похорон мы пока решаем с близкими и друзьями», — добавила Екатерина Садур.

Ранее Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д.Д. Шостаковича сообщила о смерти художественного руководителя Юрия Темирканова.