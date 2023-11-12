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Умерла российская писательница и драматург Нина Садур

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Российская писательница и драматург Нина Садур умерла на 74-м году жизни.
Умерла российская писательница и драматург Нина Садур
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщила дочь писательницы Екатерина Садур.

«Сегодня в 11:40 мск мама отошла к Господу», — сказала она.

По словам дочери скончавшейся, Нина Садур давно и тяжело болела.

Уточняется, что отпевание пройдёт 15 ноября.

«По поводу похорон мы пока решаем с близкими и друзьями», — добавила Екатерина Садур.

Ранее Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д.Д. Шостаковича сообщила о смерти художественного руководителя Юрия Темирканова.

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