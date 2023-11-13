Вышла в свет книга о гражданской войне 1918—1919 годов на территории Удмуртии

В Удмуртии выпустили новый сборник «Удмуртия в годы Гражданской войны 1918—1919 годов».

Над книгой трудились специалисты архивной службы региона, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Национальной библиотеки республики.

В издании опубликовали новые документальные источники о событиях гражданской войны на территории современной Удмуртии.

Ранее сообщалось, что книга «История Удмуртии. От каменного века до эры космоса» победила в номинации «Лучшая книга о России» конкурса «Книга года», который проходит в рамках межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий мир».