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Вышла в свет книга о гражданской войне 1918—1919 годов на территории Удмуртии

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В Удмуртии выпустили новый сборник «Удмуртия в годы Гражданской войны 1918—1919 годов».
Вышла в свет книга о гражданской войне 1918—1919 годов на территории Удмуртии
  • Gettyimages.ru

Над книгой трудились специалисты архивной службы региона, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Национальной библиотеки республики.

В издании опубликовали новые документальные источники о событиях гражданской войны на территории современной Удмуртии.

Ранее сообщалось, что книга «История Удмуртии. От каменного века до эры космоса» победила в номинации «Лучшая книга о России» конкурса «Книга года», который проходит в рамках межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий мир».

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