Вышла в свет книга о гражданской войне 1918—1919 годов на территории Удмуртии
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Над книгой трудились специалисты архивной службы региона, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Национальной библиотеки республики.
В издании опубликовали новые документальные источники о событиях гражданской войны на территории современной Удмуртии.
Ранее сообщалось, что книга «История Удмуртии. От каменного века до эры космоса» победила в номинации «Лучшая книга о России» конкурса «Книга года», который проходит в рамках межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий мир».