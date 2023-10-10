«История Удмуртии» стала лауреатом конкурса «Книга года»
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Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на региональное Агентство печати и массовых коммуникаций.
Всего в конкурсе приняли участие 60 издательств из 28 регионов страны. Из 159 изданий диплом I степени получила книга, в создании которой участвовали составитель Георгий Грязев, дизайнер Валентин Семёнов и руководитель книжного издательства Юрий Кузнецов.
Как отметили авторы, книга станет хорошим помощником для тех, кто хочет узнать больше об истории своей малой Родины.
Ранее сообщалось, что в Удмуртии выпустили три новые книги на удмуртском языке.