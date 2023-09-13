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В Удмуртии выпустили три новые книги на удмуртском языке

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Издательский дом национальной прессы выпустил в Удмуртии три новые книги на удмуртском языке. Они победили в литературном конкурсе «Читай родное».
В Удмуртии выпустили три новые книги на удмуртском языке
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на авторов проекта.

В частности, выпущен сборник писателя из Алнашского района Маи Державиной «Чирикающий воробей».

Ещё один лауреат — Алексей Лекомцев из Игринского района, автор сборника стихов «Когда поблёкла тень лета?».

Валентина Васильева из Дебесского района выпустила книгу «Вновь придёт весна».

Проект «Читай родное» поддержал президентский фонд культурных инициатив.

Ранее Ксенья Костина, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Научно-исследовательского института национального образования Удмуртии, рассказала, какие подходы используются при разработке программ и учебников по удмуртскому языку.

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