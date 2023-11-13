Собянин: в метро Москвы провели более 50 культурных мероприятий за десять лет

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на станциях столичного метрополитена за последние десять лет провели свыше 50 крупных культурных мероприятий. Таким образом, метро стало новым культурным пространством столицы.

«Такие мероприятия всегда проходят ночью. А подготовка площадки и последующий демонтаж оборудования проводятся день в день. Так что пассажиры первого поезда даже не догадываются о том, что ещё час или два назад под сводами станции играла музыка или проходил модный показ», — цитирует мэра НТВ со ссылкой на его личный сайт.

Метрополитен сотрудничает с театрами, музеями и другими культурными центрами города, отметил Собянин.

Также, по его словам, в разные годы на линии выходили тематические поезда — в честь Театра имени Табакова, МХТ имени А.П. Чехова, по случаю коллекции С.И. Щукина в Музее имени Пушкина и др.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что на восьми станциях Московского метрополитена летом этого года внедрили новую систему обозначений.