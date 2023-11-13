Собянин: в метро Москвы провели более 50 культурных мероприятий за десять лет
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«Такие мероприятия всегда проходят ночью. А подготовка площадки и последующий демонтаж оборудования проводятся день в день. Так что пассажиры первого поезда даже не догадываются о том, что ещё час или два назад под сводами станции играла музыка или проходил модный показ», — цитирует мэра НТВ со ссылкой на его личный сайт.
Метрополитен сотрудничает с театрами, музеями и другими культурными центрами города, отметил Собянин.
Также, по его словам, в разные годы на линии выходили тематические поезда — в честь Театра имени Табакова, МХТ имени А.П. Чехова, по случаю коллекции С.И. Щукина в Музее имени Пушкина и др.
Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что на восьми станциях Московского метрополитена летом этого года внедрили новую систему обозначений.