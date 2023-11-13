В московском метро ввели сквозную нумерацию для удобства пассажиров

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что на восьми станциях московского метрополитена летом этого года внедрили новую систему обозначений.

Сквозная нумерация появилась на станциях-пересадках на МЦД. Общее количество таких остановок достигло 12, информирует телеканал «360».

«Чтобы пассажирам было проще ориентироваться в метро, мы добавляем сквозную нумерацию на указатели в метро. Она позволяет найти нужный выход независимо от того, на какой станции находится пассажир», — прокомментировал Ликсутов.

Теперь сквозная нумерация есть на станциях «Белорусская» Кольцевой и Замоскворецкой линий, «Чкаловская», «Марьина Роща» Люблинско-Дмитровской линии и одноимённой станции БКЛ, «Косино», «Лермонтовский проспект», «Савёловская».

В будущем она появится и на других пересадочных станциях.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что завершены работы по благоустройству у десяти станций Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена.