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В московском метро ввели сквозную нумерацию для удобства пассажиров

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Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что на восьми станциях московского метрополитена летом этого года внедрили новую систему обозначений.
В московском метро ввели сквозную нумерацию для удобства пассажиров
  • РИА Новости

Сквозная нумерация появилась на станциях-пересадках на МЦД. Общее количество таких остановок достигло 12, информирует телеканал «360».

«Чтобы пассажирам было проще ориентироваться в метро, мы добавляем сквозную нумерацию на указатели в метро. Она позволяет найти нужный выход независимо от того, на какой станции находится пассажир», — прокомментировал Ликсутов.

Теперь сквозная нумерация есть на станциях «Белорусская» Кольцевой и Замоскворецкой линий,  «Чкаловская», «Марьина Роща» Люблинско-Дмитровской линии и одноимённой станции БКЛ, «Косино», «Лермонтовский проспект», «Савёловская».

В будущем она появится и на других пересадочных станциях.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что завершены работы по благоустройству у десяти станций Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена.

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