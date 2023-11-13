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Профессор РАН Плечов прокомментировал извержение вулкана Рейкьянес

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Профессор кафедры петрологии и вулканологии геологического факультета МГУ имени Ломоносова, профессор РАН, директор Минералогического музея имени Ферсмана Павел Плечов высказался об извержении вулкана Рейкьянес в Исландии.
Профессор РАН Плечов прокомментировал извержение вулкана Рейкьянес
  • Gettyimages.ru

«Там обычно извержения трещинного типа, они не очень опасны. Единственное, что лавовые потоки могут перерезать коммуникации», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

Как считает Плечов, обычно извержения вулкана в этом регионе смотрятся очень зрелищно, но серьёзной угрозы это не представляет.

«Там рядом курорты, это самое обжитое место Исландии. Именно поэтому и волнуются всякие службы спасения, потому что там много курортов, там много деревень», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Исландии объявили режим ЧС из-за землетрясений и угрозы извержения вулкана.

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