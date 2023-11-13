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В сети вышел трейлер сериала «Сны Алисы»

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Онлайн-кинотеатр PREMIER выпустил трейлер мистического сериала «Сны Алисы». Премьера ленты состоится 7 декабря.
В сети вышел трейлер сериала «Сны Алисы»
  • Кадр из сериала «Сны Алисы»
  • © Онлайн-кинотеатр PREMIER

Ролик опубликован на YouTube-канале видеосервиса.

В центре сюжета — школьница, обладающая сверхъестественным даром — она видит провидческие сны. С их помощью героиня попытается раскрыть убийство.

Режиссёром выступил Андрей Джунковский, работавший над такими проектами, как «Лучше, чем люди», «Бихэппи» и «Сладкая жизнь». Главную роль исполнила Алина Гвасалия («The Тёлки»).

«Сны Алисы» лично для меня история про очень глубокий и подчас очень сложный процесс движения к самому себе, но такой необходимый и важный для человека, потому что каждый из нас обладает уникальным даром и большой силой, которую в большинстве своём мы очень боимся, но осознав и приняв её, мы способны стать настоящими волшебниками и творцами своей реальности», — говорит актриса.

Также в сериале снялись Александра Ребенок, Денис Шведов, Полина Ауг, Екатерина Вилкова и другие.

Ранее был анонсирован многосерийный анимационный проект «Внутренняя мимперия».

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