Анонсирован многосерийный мультфильм «Внутренняя мимперия»

Онлайн-кинотеатр PREMIER совместно с телеканалом 2×2 анонсировали многосерийный анимационный проект «Внутренняя мимперия».

В ленте, снятой в жанре абсурдистской комедии, действие развернётся вокруг соседского чата в многоквартирном доме, а речь пойдёт о трудностях взрослой жизни. Главный герой Пандыч становится главным по подъезду. Ему приходится контролировать общий чат и решать проблемы жителей, среди которых — злодей Мим, Вампир в законе и другие персонажи. Параллельно главный герой попытается наладить собственную жизнь.

«Мы зацепились за тему странных соседей, потому что они есть в каждом доме. И иногда, конечно, они сводят с ума, но чаще всего создают бурю в подъезде, потому что нуждаются в общении. Пандыч, главный герой нашей истории, попадает в общий чат подъезда и в течение сезона будет открывать для себя двери во внутренние миры фантасмагорических соседей, которых вы не встретите в реальности», — обещает автор проекта, директор телеканала 2×2 Денис Всесвятский.

Премьера мультфильма, включающего 12 серий по 15 минут, состоится в 2024 году.

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