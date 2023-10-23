«Настоящее человеческое счастье»: выходит финальный сезон сериала «Реальные пацаны»

В понедельник, 23 октября, зрители могут посмотреть первые серии финального сезона «Реальных пацанов». Проект отметит 13-ю годовщину в ноябре 2023-го. В десятом сезоне персонажи постараются стать лучше, чем они есть, и встанут на путь исправления. Основными темами финальных серий станет работа Коляна и Леры над отношениями, а также неразрывная связь главного героя с Родиной. По сюжету Николай получил в наследство от бабушки землю в деревне Наумовка, куда переехал с семьёй. Ему предстоит понять, что делать с новой собственностью, которую желают приобрести односельчане.

В понедельник, 23 октября, на телеканале ТНТ выходит финальный сезон рейтингового шоу «Реальные пацаны». Режиссёром проекта вновь выступила Жанна Кадникова. К своим ролям вернулись Николай Наумов, Зоя Бербер, Владимир Селиванов, Станислав Тляшев, Валентина Мазунина, Алексей Базанов, Игорь Ознобихин, Сергей Ершов, Мария Скорницкая и другие.

По сюжету любимая бабушка Коляна скончалась и оставила ему в наследство 500 гектаров земли с видом на озеро в деревне Наумовка. От нежданного дара мужчину захлёстывают разные эмоции: то он горделиво шагает по новоприобретённым лугам и задумывает связать своё будущее с малой родиной, то его одолевают сомнения, стоит ли ему, городскому парню, ввязываться в это дело, тем более, что покупатель на землю в лице сельского главы уже имеется. Сначала председатель в паре с отцом Николая просят героя продать землю, но затем, когда понимают, что Колян планирует остаться в деревне, прибегают к хитрости. На это у мужчин есть своя веская причина.

Ностальгическая нота, готовящая зрителя прощаться с персонажами, сквозит уже через первые две серии. В отличие от предыдущих сезонов Николай предстаёт более зрелым и рациональным. Кажется, он задумал последовать собственному завету, красующемуся на обложке его автобиографии, написанной ещё в прошлом сезоне: «Иногда, чтобы продвинуться вперёд, нужно вернуться к истокам». Его жена Лера заявляет, что во всём последует решению мужа. «Шёлковая» невестка вызывает удивление тестя, Александра Наумова. Он находит единственное рациональное объяснение поведению Леры.

© Кадр из сериала «Реальные пацаны»

«Коль, а чего она у тебя такая шёлковая? Бить её начал?», — спрашивает у сына Наумов — старший.

Тем временем Лера и Николай решили измениться, и чтобы добиться тёплых взаимоотношений, работать над ними.

Лера старается быть менее стервозной и на все начинания супруга реагировать не так остро, как раньше. Однако в какой-то момент она возвращается к прежнему амплуа, дав на вопрос мужа ответ с критическим подтекстом. Тут уже из себя выходит главный герой. Он выказывает накопившееся недовольство поведением жены.

Проект будет интересен к просмотру не только фанатам сериала, но и тем, кто не смотрел предыдущие сезоны. Несмотря на то, что новые серии отличаются от предыдущих красивыми пейзажами Подмосковья и деревенской неспешной жизнью, Николай Наумов по-прежнему будет изрекать бытовые мудрости и выносить в каждом эпизоде разные уроки.

«Мы ставили себе целью написать серии так, чтобы истории Коляна не заканчивались неудачами. Чтобы его косяки исправлялись. И чтобы все его поступки вели пацана к успеху. Нам захотелось в этом сезоне прекратить череду неудач Николая, чтобы он и зрители, которые наблюдают за ним, увидели, что стать другим всё-таки реально. Чтобы Лера больше не пилила Коляна. Чтобы друзья Коляна перестали его подставлять, а участковый перестал над ним смеяться. Чтобы для нашего самого любимого персонажа случилось самое настоящее человеческое счастье», — приводит слова автора идеи проекта и генерального продюсера Антона Зайцева портал goodstorymedia.com.

На примере Коляна, бывшего вора, получившего условный срок, а теперь счастливого семьянина и землевладельца, авторы рассказывают о важности саморазвития: не имеет значения, в каких условиях родился и вырос человек, он может добиться успеха, если только не забудет о своих корнях и проявит готовность меняться.

© Кадр из сериала «Реальные пацаны»

Вместе с тем, авторы добавили, что своим везением Колян обязан своей исторической родине, которая оказалась настоящим местом силы для героя и подпитывает его. Меняясь сам, он желает менять к лучшему и жизнь своих односельчан.

Первые две серии «Реальных пацанов» доступны к просмотру в онлайн-кинотеатре Premier. По этому случаю, в пятницу, 20 октября, команда проекта устроила поклонникам автограф- и фотосессию с артистами, исполнившими центральные роли.

Сериал впервые вышел на экраны в ноябре 2010 года и спустя 13 лет авторы решили поставить точку на истории повзрослевших персонажей. В то время, как в других проектах того времени — «Счастливы вместе», «Моя прекрасная няня», — герои изображены непохожими на среднестатистических россиян как по характеру, так и по образу жизни, то «Реальные пацаны» завоевали доверие поклонников и высокие рейтинги своей искренностью и натуралистичностью. Практически каждому российскому зрителю из небольших городов знакомы эдакие непутёвые пацаны со двора. Однако на протяжении прощальных эпизодов экранных пермяков ждёт трансформация. Один из авторов шоу Владимир Морозов отметил, что «реальные пацаны» превратились в «реальных мужиков», поэтому он неоднократно подчеркнул, что продолжение истории с таким раскладом не представляется возможным.