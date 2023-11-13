Биолог Резанов рассказал об итогах всероссийской переписи птиц

Кандидат биологических наук доцент МГПУ Андрей Резанов рассказал, что в России ежегодно проходит перепись птиц, в которой могут принять участие все желающие, а также сообщил о её результатах.

Евразийский учёт птиц или их перепись проходила в этом году с 30 сентября по 1 октября по всей стране, поделился специалист в разговоре с «Газетой.Ru».

Любой желающий мог принять участие в переписи. Данные о своих наблюдениях следовало занести в специальную анкету. Так учёные могут получить сведения о массовых и редких видах птиц.

«Всего в России в этом году было насчитано 164 532 особи птиц, представляющих 343 вида. В прошлом году их было 146 597 особей и 314 видов», — утонил Резанов.

Всего в переписи приняли участие 62 региона по стране. По количеству птиц лидируют Крым, Рязанская и Ростовская области, а также Москва и Подмосковье.

Ранее председатель самарского отделения Союза охраны птиц России кандидат биологических наук Сергей Павлов рассказал, что мигрирующие совы могут травмироваться при столкновении с объектами инфраструктуры или стать жертвой других особей.