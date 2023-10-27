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Биолог Павлов: в городах мигрирующие совы рискуют получить травмы

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Председатель самарского отделения Союза охраны птиц России кандидат биологических наук Сергей Павлов рассказал, что совы, которых всё чаще за последнее время встречают в городской черте, могут травмироваться при столкновении с объектами инфраструктуры или стать жертвой других особей.
Биолог Павлов: в городах мигрирующие совы рискуют получить травмы
  • Gettyimages.ru

В процессе миграции, пролетая через города, совы могут стать объектами нападения ворон, обладающих генетической памятью и воспринимающих сов как врагов, объяснил специалист в интервью сайту sovainfo.ru.

Другая проблема — потенциальные травмы при полёте в городской черте. Совы нередко сталкиваются с фонарными столбами или стенами домов.

Чтобы помочь обессиленной сове, нужно обратиться к специалисту, посоветовал Павлов.

По его словам, в этом году совы задержались с миграцией из-за тёплой погоды в области.

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