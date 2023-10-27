Биолог Павлов: в городах мигрирующие совы рискуют получить травмы
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В процессе миграции, пролетая через города, совы могут стать объектами нападения ворон, обладающих генетической памятью и воспринимающих сов как врагов, объяснил специалист в интервью сайту sovainfo.ru.
Другая проблема — потенциальные травмы при полёте в городской черте. Совы нередко сталкиваются с фонарными столбами или стенами домов.
Чтобы помочь обессиленной сове, нужно обратиться к специалисту, посоветовал Павлов.
По его словам, в этом году совы задержались с миграцией из-за тёплой погоды в области.
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