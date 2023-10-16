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Зоологи рассказали о подготовке диких животных Подмосковья к зиме

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В Московской области рассказали, как дикие животные региона, в том числе зайцы и белки, готовятся к зимнему сезону.
Зоологи рассказали о подготовке диких животных Подмосковья к зиме
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  • © Bebedi

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного Министерства экологии и природопользования.

Как отметили специалисты, большинство перелётных птиц улетело на зимовку, часть животных залегли в спячку, остальные накопили жировые запасы и прошли через линьку.

Также зоологи настоятельно рекомендовали гражданам соблюдать бдительность и не мешать животным и растениям в подготовке к зимовке.

«Не нужно забирать животных из естественной среды домой, думая о том, что они не успеют подготовиться к предстоящим морозам», — заявил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

Ранее сообщалось, что Московский зоопарк перешёл на зимний режим работы.

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