В Татарстане утвердили границы Казанского подворья
- РИА Новости
Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на приказ, подписанный главой комитета Татарстана по охране ОКН Иваном Гущиным.
Здание в стиле классицизма на улице Баумана построено в 1843—1847 годах архитектором Фомой Петонди.
Данные о подворье внесут в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России и в Единый государственный реестр недвижимости.
Ранее сообщалось, что в Удмуртии зарегистрировали 14 выявленных культурных объектов.