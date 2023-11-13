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В Татарстане утвердили границы Казанского подворья

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В столице Татарстана утвердили границы объекта культурного наследия федерального значения «Казанское подворье».
В Татарстане утвердили границы Казанского подворья
  • РИА Новости

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на приказ, подписанный главой комитета Татарстана по охране ОКН Иваном Гущиным.

Здание в стиле классицизма на улице Баумана построено в 1843—1847 годах архитектором Фомой Петонди.

Данные о подворье внесут в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России и в Единый государственный реестр недвижимости.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии зарегистрировали 14 выявленных культурных объектов.

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