Появилось видео с обращением Кушанашвили после сообщений о его госпитализации
Появилось видео с обращением российского журналиста и телеведущего Отара Кушанашвили, в котором он опровергает сообщения о своей госпитализации.
Он отметил, что «полон сил и огня».
Телеведущий заявил, что находится в автомобиле своих друзей и возмущён сообщениями СМИ.
Ранее сообщалось, что Кушанашвили госпитализирован в Боткинскую больницу, он находится в тяжёлом состоянии в реанимации.
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