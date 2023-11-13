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Появилось видео с обращением Кушанашвили после сообщений о его госпитализации

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Появилось видео с обращением российского журналиста и телеведущего Отара Кушанашвили, в котором он опровергает сообщения о своей госпитализации.

Он отметил, что «полон сил и огня».

Телеведущий заявил, что находится в автомобиле своих друзей и возмущён сообщениями СМИ.

Ранее сообщалось, что Кушанашвили госпитализирован в Боткинскую больницу, он находится в тяжёлом состоянии в реанимации.

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