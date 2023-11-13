Состояние Отара Кушанашвили стабилизировалось

Состояние ранее госпитализированного журналиста и телеведущего Отара Кушанашвили стабилизировалось, сообщается в его Telegram-канале.

«Состояние Отара Кушанашвили стабилизировалось», — говорится в сообщении. Отмечается, что журналист находится в палате. Ранее сообщалось, что Кушанашвили госпитализирован в Боткинскую больницу, он находится в тяжёлом состоянии в реанимации.