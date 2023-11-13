Состояние Отара Кушанашвили стабилизировалось
Состояние ранее госпитализированного журналиста и телеведущего Отара Кушанашвили стабилизировалось, сообщается в его Telegram-канале.
«Состояние Отара Кушанашвили стабилизировалось», — говорится в сообщении.
Отмечается, что журналист находится в палате.
Ранее сообщалось, что Кушанашвили госпитализирован в Боткинскую больницу, он находится в тяжёлом состоянии в реанимации.
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