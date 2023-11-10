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Диетолог Солнцева назвала более полезными макароны из цельнозерновой муки

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Врач-диетолог ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Солнцева заявила, что макароны могут стать хорошим дополнением к сбалансированному питанию.
Диетолог Солнцева назвала более полезными макароны из цельнозерновой муки
  • Gettyimages.ru
  • © piyato

«Макароны из твёрдых сортов пшеницы включаются в состав самой популярной и официально объявленной полезной для здоровья средиземноморской диеты. Ещё полезнее макароны из цельнозерновой муки — в них больше клетчатки и витаминов группы В», — сказала она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, также стоит употреблять макароны со шпинатом, томатами и другими полезными добавками.

Также отмечается, что лучше слегка недоварить макароны, поскольку тогда углеводы будут усваиваться медленнее.

«Нужно помнить, что половину вашей ежедневной тарелки должны составлять некрахмалистые овощи (капуста, помидоры, огурцы, шпинат и пр.), около четверти тарелки — белковая пища, оставшаяся четверть — высокоуглеводная пища, куда как раз и могут войти макароны», — уточнила Солнцева.

Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что средиземноморская диета благотворно влияет на организм во время стресса, поскольку она предполагает употребление фруктов, цельнозерновых продуктов, орехов.

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