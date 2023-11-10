Московская неделя красоты пройдёт 9—12 декабря

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что Первая Московская неделя красоты пройдёт в Центральном выставочном зале «Манеж» 9—12 декабря 2023 года.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

Российские представители, а также производители из Турции, Китая, Казахстана, Белоруссии и других стран представят более 450 брендов косметики, парфюмерии и продуктов здорового питания.

«Посетители международной выставки-конференции смогут познакомиться с новинками индустрии, приобрести понравившиеся товары и протестировать услуги. Деловая программа будет включать 50 тематических сессий с участием более чем 100 экспертов», — сказала Сергунина.

Отмечается, что вход на мероприятие будет бесплатный по предварительной регистрации на сайте проекта.

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