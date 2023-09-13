Специалист Храмкова заявила, что кожаная одежда стала главным трендом текущей осени

Модный эксперт Lamoda Екатерина Храмкова рассказала о трендах в одежде на текущий осенний сезон.

В беседе с газетой «Известия» Храмкова рассказала, что кожаная одежда стала одним из главных трендов.

Кроме того, популярными стали кружева. По словам специалиста, можно сочетать их с базовыми вещами.

Храмкова отметила, что главными цветами осени можно назвать насыщенный красный и оттенок сливочного масла.

Ранее эксперт по имиджу и стилю Натали Богданова рассказала о модных тенденциях предстоящего осеннего сезона. По её словам, будут актуальны винный, песочный, синий и зелёный цвета.