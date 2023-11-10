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Синоптик Цыганков: в выходные дни в Москве температура будет выше нормы на 5—6°С

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Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице на предстоящих выходных.
Синоптик Цыганков: в выходные дни в Москве температура будет выше нормы на 5—6°С
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Специалист отметил, что выходные будут тёплыми, температура ожидается выше нормы на 5—6°С.

«Ночные температуры — +2...+4 °С, дневные — +5...+7 °С. Но если в субботу облачно с прояснениями и без осадков, с южным ветром 5—10 м/с, то в воскресенье подойдёт атмосферный фронт. Уже в ночь с субботы на воскресенье облачно и небольшой дождь. Днём в воскресенье также облачно и дождь, ветер юго-восточный 7—12 м/с, с отдельными порывами до 17 м/с», — предупредил Цыганков.

Синоптик отметил, что в понедельник тоже ожидается дождь с порывистым ветром.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, когда в Москве выпадет снег.

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