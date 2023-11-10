Внучка опровергла сведения об ухудшении состояния худрука Малого театра Соломина

Состояние художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина не ухудшилось. Об этом сообщила RT его внучка.

Она подчеркнула, что у Соломина были сложности с левой частью тела, но сейчас левая рука и нога двигаются нормально.

«Проблем с памятью и речью нет, Юрий Мефодьевич всех узнаёт, все факты воспринимает и помнит», — сказала внучка.

Ранее стало известно, что Соломин был госпитализирован. Позднее СМИ сообщали, что он находится в реанимации.

Позднее внучка Юрия Соломина рассказала RT, что актёра переводят из реанимации в обычную палату.