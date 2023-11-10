Внучка опровергла сведения об ухудшении состояния худрука Малого театра Соломина
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Она подчеркнула, что у Соломина были сложности с левой частью тела, но сейчас левая рука и нога двигаются нормально.
«Проблем с памятью и речью нет, Юрий Мефодьевич всех узнаёт, все факты воспринимает и помнит», — сказала внучка.
Ранее стало известно, что Соломин был госпитализирован. Позднее СМИ сообщали, что он находится в реанимации.
Позднее внучка Юрия Соломина рассказала RT, что актёра переводят из реанимации в обычную палату.