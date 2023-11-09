В полнометражном мультфильме «Мини-Мишки» покажут детство любимых героев

В анимационном фильме «Мини-Мишки. Новые приключения», который выходит в прокат 16 ноября, покажут детство любимых героев из мультсериала «Ми-ми-мишки».

По данным пресс-службы медиахолдинга «Цифровое Телевидение», в премьерные серии спин-оффа входят семь эпизодов — «Самый лучший хвост», «Пузырь», «Чудо-юдо», «Горка», «Надо подумать», «Подсолнух», «Секретик». Сборник будет доступен к просмотру в более чем 600 кинотеатрах страны.

Создатели обещают появление в проекте не только известных персонажей, но и новых.

«История получилась по-настоящему семейной, очень милой и весёлой. Здорово, что с малышами Кешей и Тучкой смогут познакомиться сразу и дети, и родители. Зрители с удовольствием будут следить за приключениями Мини-Мишек в новых локациях, а также познавать вместе с нашими персонажами мир и учиться дружить», — приводит пресс-служба слова Татьяны Цываревой, генерального продюсера телеканала «Мульт», в эфире которого позднее будут выходить все 26 серии сезона.

Ранее в Москве стартовал Большой фестиваль мультфильмов, который продлится онлайн до 27 ноября.