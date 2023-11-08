Треть россиян читают книги с экрана гаджетов

Новое исследование показало, что 34% россиян читают электронные книги. Такой формат выбрали 40% мужчин и 32% женщин.

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на сеть магазинов Fix Price.

Отмечается, что бумажные книги предпочитают 76% опрошенных. Не видят разницы между форматами 7% респондентов.

В Москве и Центральном федеральном округе регулярно читают 29% мужчин и 27% женщин.

В Санкт-Петербурге часто читают 22% опрошенных.

Ранее сообщалось, что согласно результатам нового исследования, которые есть в распоряжении RT, 35% опрошенных россиян, выбирая книги, отдают предпочтение фантастике, 27% — детективам и научно-популярной литературе, 25% — классике.