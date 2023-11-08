Центр театрального искусства откроют в Новосибирске
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Такое решение было принято на заседании правительства области, сообщает Сиб.фм.
Новое учреждение создали для оказания методической и практической помощи театральным и образовательным организациям.
Также планируется проведение культурно-досуговых и театрализованных мероприятий, в том числе общероссийского и международного масштаба.
Наряду с этим в центре будут проводить обучение для школьных, студенческих и негосударственных театров.
Ранее сообщалось, что пять театров из Татарстана стали номинантами на российскую национальную театральную премию «Золотая маска».