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Центр театрального искусства откроют в Новосибирске

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В Новосибирске откроют «Центр театрального искусства «Дом актёра». Государственное автономное учреждение культуры создадут на базе новосибирского Дома актёра.
Центр театрального искусства откроют в Новосибирске
  • Gettyimages.ru

Такое решение было принято на заседании правительства области, сообщает Сиб.фм.

Новое учреждение создали для оказания методической и практической помощи театральным и образовательным организациям.

Также планируется проведение культурно-досуговых и театрализованных мероприятий, в том числе общероссийского и международного масштаба.

Наряду с этим в центре будут проводить обучение для школьных, студенческих и негосударственных театров.

Ранее сообщалось, что пять театров из Татарстана стали номинантами на российскую национальную театральную премию «Золотая маска».

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