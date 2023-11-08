Центр театрального искусства откроют в Новосибирске

В Новосибирске откроют «Центр театрального искусства «Дом актёра». Государственное автономное учреждение культуры создадут на базе новосибирского Дома актёра.

Такое решение было принято на заседании правительства области, сообщает Сиб.фм.

Новое учреждение создали для оказания методической и практической помощи театральным и образовательным организациям.

Также планируется проведение культурно-досуговых и театрализованных мероприятий, в том числе общероссийского и международного масштаба.

Наряду с этим в центре будут проводить обучение для школьных, студенческих и негосударственных театров.

Ранее сообщалось, что пять театров из Татарстана стали номинантами на российскую национальную театральную премию «Золотая маска».