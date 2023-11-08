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В Нижнем Новгороде назвали лауреатов фестиваля «Новые имена»

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В Нижнем Новгороде наградили победителей XXX фестиваля «Новые имена», проходящего в рамках национального проекта «Культура».
В Нижнем Новгороде назвали лауреатов фестиваля «Новые имена»
  • РИА Новости

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на областное Министерство культуры.

Мероприятие состоялось 5—6 ноября 2023 года. В нём участвовали дети в возрасте от шести до 16 лет из Нижнего Новгорода, Дзержинска, Павлова, города Бор, из Кулебак, Шатков, Арзамаса и Балахны.

Молодые артисты исполняли сочинения для фортепиано, скрипки, виолончели, флейты, фагота, саксофона, эуфониума, арфы, домры, баяна, балалайки и ударных инструментов как в сольных программах, так и в сопровождении Академического симфонического оркестра.

По итогам конкурса юные победители получили стипендии от губернатора, мэра, благотворительного фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой, нижегородского отделения организации «Деловая Россия».

Ранее сообщалось, что Оренбургская область удостоена четырёх наград международного фестиваля «Зодчество».

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