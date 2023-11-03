Оренбургская область получила четыре награды фестиваля «Зодчество»

Оренбургская область удостоена четырёх наград международного фестиваля «Зодчество».

Об этом сообщает RIA56.

В частности, в номинации «Городская среда и комплексные городские проекты» два приза получил проект реконструкции станции «Комсомольская» детской железной дороги в Оренбурге.

Регион также получил два диплома в категории «Лучший фильм об архитектуре и архитекторах» — за ленты «Меняя взгляд» и «История глазами архитектора».

Ранее сообщалось, что Арский район получил Гран-при конкурса «Культурная столица Татарстана».