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Оренбургская область получила четыре награды фестиваля «Зодчество»

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Оренбургская область удостоена четырёх наград международного фестиваля «Зодчество».
Оренбургская область получила четыре награды фестиваля «Зодчество»
  • © orenburg-gov.ru

Об этом сообщает RIA56.

В частности, в номинации «Городская среда и комплексные городские проекты» два приза получил проект реконструкции станции «Комсомольская» детской железной дороги в Оренбурге.

Регион также получил два диплома в категории «Лучший фильм об архитектуре и архитекторах» — за ленты «Меняя взгляд» и «История глазами архитектора».

Ранее сообщалось, что Арский район получил Гран-при конкурса «Культурная столица Татарстана».

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