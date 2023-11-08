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В Ростовской области ожидаются дожди с 9 ноября

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Синоптики рассказали о погоде в Ростовской области. С 9 ноября ожидаются дожди и грозы.
В Ростовской области ожидаются дожди с 9 ноября
  • РИА Новости

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

По прогнозу в среду, 8 ноября, температура воздуха днём до +16 °С , ветер до 9 м/с, ночью на севере региона до 0 °С , в остальных районах +3...+8 °С.

В четверг, 9 ноября, умеренные и сильные дожди, на юге области грозы с сильным ветром до 17 м/с.

В пятницу дожди продолжатся, а днём +7...+12 °С.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, какой будет погода в Москве в ноябре.

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