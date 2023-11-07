Метеоролог Переведенцев предупредил об усилении ветра в Казани до 15 м/с

Профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев назвал аномальной погоду, которая установилась в ноябре в Казани.

Температурный фон в это время года должен быть отрицательным, однако столбики термометра в первых числах ноября поднимались до +5… +10 °С, поделился специалист в разговоре с «Реальным временем».

По его словам, 7 ноября в Татарстане прогнозируется от +5 до +10 °С днём, в Казани — от +6 до +8 °С.

Вместе с этим местами на территории республики ожидается усиление ветра до 15 м/с, туман, а также сильный дождь, добавил Переведенцев.

Ранее синоптики спрогнозировали похолодание в Ростовской области с 10 ноября 2023 года.