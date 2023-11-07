Более 370 гостей посетили акцию «Ночь искусств» в Москве
- РИА Новости
В этом году акция проходила под девизом «Россия объединяет». Программа была посвящена юбилеям поэтов Владимира Маяковского и Андрея Вознесенского, композитора Сергея Рахманинова, архитектора Алексея Щусева и инженера Владимира Шухова, передаёт НТВ.
Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что участниками акции в этом году стали более 370 тыс. жителей и гостей столицы. Кроме того, к акции присоединилось свыше 100 площадок.
Ранее сообщалось, что в Ижевске подготовили мероприятия к акции «Ночь искусств», приуроченной ко Дню народного единства.