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Более 370 гостей посетили акцию «Ночь искусств» в Москве

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В Москве подвели итоги ежегодной Всероссийской акции «Ночь искусств», в рамках которой прошло множество спектаклей, концертов, экскурсий и выставок.
Более 370 гостей посетили акцию «Ночь искусств» в Москве
  • РИА Новости

В этом году акция проходила под девизом «Россия объединяет». Программа была посвящена юбилеям поэтов Владимира Маяковского и Андрея Вознесенского, композитора Сергея Рахманинова, архитектора Алексея Щусева и инженера Владимира Шухова, передаёт НТВ.

Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что участниками акции в этом году стали более 370 тыс. жителей и гостей столицы. Кроме того, к акции присоединилось свыше 100 площадок.

Ранее сообщалось, что в Ижевске подготовили мероприятия к акции «Ночь искусств», приуроченной ко Дню народного единства.

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