Собянин: более 750 деревьев высадят в текущем году в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о масштабной программе озеленения Москвы, в рамках которой в этом году специалисты высадят более 750 деревьев.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Больше всего деревьев — почти 200 — появится на участке Ленинского проспекта от Университетского до Ломоносовского проспекта. В Центральном административном округе,… в студенческом квартале Бауманки и на Цветном бульваре, — найдётся место новым липам и серебристым клёнам», — написал Собянин в своём Telegram-канале.

Также, по его словам, в рамках комплексного благоустройства озеленят территории около Марьинских прудов-регуляторов, Дворца пионеров на улице Косыгина, парка имени 40-летия ВЛКСМ и центра фигурного катания Этери Тутберидзе в Ясеневе. Озеленение проведут на Воробьёвской набережной, аллее Спортивной Славы звёзд зимних Олимпийских игр, на Южном речном вокзале.

Кроме того, в городе приступили к реализации масштабной программы озеленения магистралей, добавил мэр.

Ранее Сергей Собянин рассказал о большой работе по озеленению улиц и крупных магистралей, которая была проведена в столице за последние годы.