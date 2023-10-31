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Собянин рассказал о программе озеленения улиц и магистралей Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о большой работе по озеленению улиц и крупных магистралей, которая была проведена в столице за последние годы.
Собянин рассказал о программе озеленения улиц и магистралей Москвы

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на личный блог мэра.

По его словам, в 2016 году на Тверской улице высадили липы. Специалисты также озеленили Садовое кольцо, Якиманку, Новый Арбат.

Затем продолжилось озеленение на десятках магистралей и крупных улицах Москвы. Так, в 2021 году деревья-крупномеры высадили на Алтуфьевском шоссе и Ленинградском проспекте. В 2022-м в столице посадили более 5 тыс. декоративных деревьев.

Собянин также отметил, что на Волоколамском шоссе появилось более 750 лип, черёмухи, декоративных яблонь, берёз, дубов, ив, клёнов, на Ленинском проспекте — редкие вязы, на Каширском шоссе — более 660 лип.

По словам мэра, в этом году 12 столичных магистралей украсят более 4 тыс. деревьев.

Ранее НСН сообщала, что Сергей Собянин анонсировал начало приёма заявок на конкурс экологических инноваций «Зелёная Москва».

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