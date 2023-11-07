Выставка картин Василия Сурикова пройдёт в Петербурге в конце ноября

В Санкт-Петербурге в корпусе Бенуа Русского музея в честь 175-летия художника Василия Сурикова состоится выставка его работ. Будет представлено более 120 картин.

РИА Новости

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Смольного. Отмечено, что в последний раз экспозиция картин Сурикова подобного масштаба была почти 90 лет назад. Посетители смогут увидеть полотна «Взятие снежного городка», «Покорение Сибири Ермаком», «Сибирячка» и «Степан Разин», которое сейчас проходит комплексное восстановление. Ранее сообщалось, что Пермский музей современного искусства представил постоянную экспозицию.