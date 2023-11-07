RT в Telegram
Подпишись

Выставка картин Василия Сурикова пройдёт в Петербурге в конце ноября

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге в корпусе Бенуа Русского музея в честь 175-летия художника Василия Сурикова состоится выставка его работ. Будет представлено более 120 картин.
Выставка картин Василия Сурикова пройдёт в Петербурге в конце ноября
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Отмечено, что в последний раз экспозиция картин Сурикова подобного масштаба была почти 90 лет назад.

Посетители смогут увидеть полотна «Взятие снежного городка», «Покорение Сибири Ермаком», «Сибирячка» и «Степан Разин», которое сейчас проходит комплексное восстановление.

Ранее сообщалось, что Пермский музей современного искусства представил постоянную экспозицию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить