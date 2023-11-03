RT в Telegram
Подпишись

В Уфе зарегистрировали новый абсолютный температурный рекорд

Короткая ссылка
В Башгидрометцентре заявили, что 2 ноября в Уфе был зафиксирован абсолютный температурный рекорд.
В Уфе зарегистрировали новый абсолютный температурный рекорд
  • Gettyimages.ru
  • © pashapixel

Об этом сообщает mkset.ru.

На аэрологической станции Уфа-Дёма температура воздуха составила +12,9 °С.

Предыдущий рекорд был установлен 2 ноября 1961 года — +10,8 °С.

Также стало известно, что в предстоящие праздники в Удмуртии ожидается солнечная и прохладная погода, передаёт udm-info.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Днём 4 ноября температура воздуха составит -3...+1 °С, днём 5 ноября прогнозируется до +3 °С.

«В начале следующей недели на характер погоды будет влиять серия циклонов, которые принесут тёплый влажный воздух, установится положительный температурный фон. 6 ноября температура воздуха ночью окажется около 0 °С, днем повысится до +1...+6 °С», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге зафиксировали новый температурный рекорд. В среду, 1 ноября, температура воздуха составила +10,8 °С.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить