В Уфе зарегистрировали новый абсолютный температурный рекорд

В Башгидрометцентре заявили, что 2 ноября в Уфе был зафиксирован абсолютный температурный рекорд.

Об этом сообщает mkset.ru.

На аэрологической станции Уфа-Дёма температура воздуха составила +12,9 °С.

Предыдущий рекорд был установлен 2 ноября 1961 года — +10,8 °С.

Также стало известно, что в предстоящие праздники в Удмуртии ожидается солнечная и прохладная погода, передаёт udm-info.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Днём 4 ноября температура воздуха составит -3...+1 °С, днём 5 ноября прогнозируется до +3 °С.

«В начале следующей недели на характер погоды будет влиять серия циклонов, которые принесут тёплый влажный воздух, установится положительный температурный фон. 6 ноября температура воздуха ночью окажется около 0 °С, днем повысится до +1...+6 °С», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге зафиксировали новый температурный рекорд. В среду, 1 ноября, температура воздуха составила +10,8 °С.