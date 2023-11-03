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Режим неблагоприятных метеоусловий продлили в Челябинске до 7 ноября

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В Челябинске выпустили экстренное сообщение о неблагоприятных метеоусловиях. Режим продолжит действовать 4—7 ноября 2023 года.
Режим неблагоприятных метеоусловий продлили в Челябинске до 7 ноября
  • Gettyimages.ru
  • © Anton Gaev

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу 112.

Отмечается, что, по данным Челябинского ЦГМС, в Челябинске ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе.

Неблагоприятного направления ветер и инверсия продлятся с 19:00 4 ноября до 11:00 7 ноября.

Также стало известно, что в Ленинградской области отменён особый противопожарный режим в лесах, передаёт «Выборг ТВ» со ссылкой на портал «Госуслуги».

Жителей призывают соблюдать правила пожарной безопасности при посещении лесов.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области направят средства на компенсацию затрат на тушение лесов.

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