В Свердловской области направят средства на компенсацию затрат на тушение лесов
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на областной Департамент информполитики.
«Федеральные деньги позволят оплатить авиатушение пожаров самолётами, на это направят 492 млн рублей. За тушение лесов парашютно-десантными службами перечислят 184 млн рублей. Ещё 20 млн рублей заплатят арендаторам лесных участков за предоставление людей и техники для тушения», — заявил Мамонтов.
В 2023 году в Свердловской области вводился режим ЧС.
Ранее сообщалось, что в Приморье ввели режим повышенной готовности из-за природных пожаров.