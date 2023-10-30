В Свердловской области направят средства на компенсацию затрат на тушение лесов

Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов рассказал, что в регион из федерального бюджета направят почти 700 млн рублей на компенсацию затрат на тушение природных пожаров.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на областной Департамент информполитики.

«Федеральные деньги позволят оплатить авиатушение пожаров самолётами, на это направят 492 млн рублей. За тушение лесов парашютно-десантными службами перечислят 184 млн рублей. Ещё 20 млн рублей заплатят арендаторам лесных участков за предоставление людей и техники для тушения», — заявил Мамонтов.

В 2023 году в Свердловской области вводился режим ЧС.

Ранее сообщалось, что в Приморье ввели режим повышенной готовности из-за природных пожаров.