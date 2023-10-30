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В Свердловской области направят средства на компенсацию затрат на тушение лесов

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Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов рассказал, что в регион из федерального бюджета направят почти 700 млн рублей на компенсацию затрат на тушение природных пожаров.
В Свердловской области направят средства на компенсацию затрат на тушение лесов
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на областной Департамент информполитики.

«Федеральные деньги позволят оплатить авиатушение пожаров самолётами, на это направят 492 млн рублей. За тушение лесов парашютно-десантными службами перечислят 184 млн рублей. Ещё 20 млн рублей заплатят арендаторам лесных участков за предоставление людей и техники для тушения», — заявил Мамонтов.

В 2023 году в Свердловской области вводился режим ЧС.

Ранее сообщалось, что в Приморье ввели режим повышенной готовности из-за природных пожаров.

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