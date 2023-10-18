В Приморье ввели режим повышенной готовности из-за природных пожаров

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко ввёл режим повышенной готовности в регионе. В крае сохраняется высокий класс пожароопасности.

Об этом сообщает ИА «PrimaMedia».

В режим повышенной активности переведены все системы предупреждения и ликвидации ЧС, а также органы управления и силы Приморской территориальной подсистемы.

Специалисты будут применять меры по предупреждению возгораний.

Только за 18 октября пожарные потушили 40 пожаров, восемь из которых были техногенными.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области потушили 30 лесных пожаров за сезон.