В Приморье ввели режим повышенной готовности из-за природных пожаров
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «PrimaMedia».
В режим повышенной активности переведены все системы предупреждения и ликвидации ЧС, а также органы управления и силы Приморской территориальной подсистемы.
Специалисты будут применять меры по предупреждению возгораний.
Только за 18 октября пожарные потушили 40 пожаров, восемь из которых были техногенными.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области потушили 30 лесных пожаров за сезон.