В Нижегородской области потушили 30 лесных пожаров за сезон

В Нижегородской области зарегистрировали 30 лесных пожаров за сезон.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на сайт регионального Минлесхоза.

Особый противопожарный режим действовал в области с конца апреля. Его сняли во вторник, 26 сентября.

Установлено, что один из лесных пожаров произошёл из-за грозы, остальные — по вине жителей.

Также стало известно, что в Свердловской области зафиксировано 27 лесных пожаров на площади 827 га, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу ФБУ «Авиалесоохрана».

«На землях лесного фонда в Свердловской области действует 27 пожаров», — рассказали в пресс-службе.

За сутки девять пожаров ликвидировано, ещё 11 локализованы, уточнили в Департаменте информполитики региона.

Ранее сообщалось, что в ХМАО режим повышенной пожарной опасности введён до 2 октября.