RT в Telegram
Подпишись

Директор МРКФ Холенко рассказал о программе фестиваля

Короткая ссылка
Режиссёр, продюсер, член Союза кинематографистов России, директор Международного Русского кинофестиваля Андрей Холенко рассказал подробности о программе МРКФ.
Директор МРКФ Холенко рассказал о программе фестиваля
  • Gettyimages.ru
  • © Romilly Lockyer

«В частности, можно посмотреть полнометражное кино, много интересных фильмов, которые не увидишь в кинотеатрах в силу того, что это некоммерческое кино и некассовое… При этом добрый осадок, который в душе остаётся, помогает людям сегодня получить ответы на какие-то вопросы», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, также представлено много документальных и короткометражных фильмов.

МРКФ проходит с 30 октября по 11 ноября.

Ранее режиссёр, народный артист России Алексей Учитель в беседе с газетой «Известия» рассказал, что съёмки полнометражного художественного фильма о Дмитрии Шостаковиче начнутся в феврале 2024-го и завершатся летом того же года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить