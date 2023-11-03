Директор МРКФ Холенко рассказал о программе фестиваля

Режиссёр, продюсер, член Союза кинематографистов России, директор Международного Русского кинофестиваля Андрей Холенко рассказал подробности о программе МРКФ.

«В частности, можно посмотреть полнометражное кино, много интересных фильмов, которые не увидишь в кинотеатрах в силу того, что это некоммерческое кино и некассовое… При этом добрый осадок, который в душе остаётся, помогает людям сегодня получить ответы на какие-то вопросы», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, также представлено много документальных и короткометражных фильмов.

МРКФ проходит с 30 октября по 11 ноября.

Ранее режиссёр, народный артист России Алексей Учитель в беседе с газетой «Известия» рассказал, что съёмки полнометражного художественного фильма о Дмитрии Шостаковиче начнутся в феврале 2024-го и завершатся летом того же года.