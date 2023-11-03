Программу мероприятий к Новому году готовят в Петербурге

В Комитете по культуре Санкт-Петербурга рассказали о культурно-развлекательной программе мероприятий к Новому году.

В центре города вновь организуют праздничные гулянья, а на Невском проспекте, Дворцовой площади и Малой Конюшенной улице состоится новогодний концерт, сообщили в ведомстве «Петербургскому дневнику».

С 22 по 29 декабря в Ледовом дворце пройдёт традиционный «Праздник Новогодней ёлки» с участием олимпийских чемпионов. В СК «Академия хоккея им. В. Харламова» для семей участников СВО организуют праздник «Ледовые забавы». Кроме этого, на Конюшенной площади вновь откроют каток, где пройдёт зимнее представление для детей.

Учреждения культуры также подготовят ряд праздничных мероприятий: спектакли, классические балетные постановки, новогодние и рождественские концерты.

Ранее сообщалось, что в Тюмени главные новогодние ёлки — на площади 400-летия города и Цветном бульваре — начнут устанавливать 15—20 ноября 2023 года.