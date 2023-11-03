Океанолог Рабинович констатировал сложность предсказания некоторых видов цунами

Доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник лаборатории цунами Института океанологии РАН Александр Рабинович заявил, что некоторые природные события почти не поддаются прогнозированию.

Речь об оползневых, вулканических и метеорологических цунами, сообщил он в разговоре с РИАМО.

«Мы можем только предполагать, где будет следующее цунами, предсказать никто не может. Большинство цунами имеют сейсмическое происхождение и в массе своей привязаны к зоне субдукции — это там, где сходятся континентальная и океанская плиты», — уточнил океанолог.

Это так называемый «огненный пояс» Тихого океана, отметил Рабинович. По его словам, зоны, где чаще всего происходят землетрясения, — это Чили, Аляска, Алеутские острова, Курило-Камчатская впадина и Япония.

Ранее заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, профессор Александр Кислов объяснил, что ледяных дождей в России стало больше из-за изменений климата. Раньше это явление было характерно только для юга страны.