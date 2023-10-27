Метеоролог Кислов объяснил учащение ледяных дождей в России изменениями климата

Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, профессор Александр Кислов объяснил, что ледяных дождей в России стало больше из-за изменений климата. Раньше это явление было характерно только для юга страны.

«Это фактически проявление глобального потепления, чаще тёплый воздух стал проникать, несущий много водяного пара. Раньше такого не было, и такого типа дожди были типичны для юга — в Крыму, в Курске они происходили», — заявил специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Со временем изменилось понятие типично русской зимы, отметил Кислов. По его словам, к такого рода явлениям приводит постоянное проникновение циклонов Атлантического океана.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что в следующие вторник и среду, 31 октября и 1 ноября, в Москву и Московскую область придёт небольшое потепление.