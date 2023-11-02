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Синоптик Кубай спрогнозировал приход холодов и снегопад в Приморье 6—7 ноября

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Глава Примгидромета Борис Кубай рассказал о штормовом предупреждении, которое распространили в регионе.
Синоптик Кубай спрогнозировал приход холодов и снегопад в Приморье 6—7 ноября
  • РИА Новости

Об этом сообщает zr.media.

«В течение дня 6 ноября циклон будет перемещаться в северо-восточном направлении вдоль побережья Приморья, унося интенсивные дожди вместе с собой, а ему в тыл, с северо-запада, начнёт поступать холодная воздушная масса с вторичными атмосферными фронтами», — заявил Кубай.

Также он отметил, что ожидается приход холодов. На всей территории региона пройдёт снег различной степени интенсивности, метель и гололёд.

Ранее спасатели Приморья напомнили о правилах безопасности во время шторма.

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