Синоптик Кубай спрогнозировал приход холодов и снегопад в Приморье 6—7 ноября

Глава Примгидромета Борис Кубай рассказал о штормовом предупреждении, которое распространили в регионе.

Об этом сообщает zr.media.

«В течение дня 6 ноября циклон будет перемещаться в северо-восточном направлении вдоль побережья Приморья, унося интенсивные дожди вместе с собой, а ему в тыл, с северо-запада, начнёт поступать холодная воздушная масса с вторичными атмосферными фронтами», — заявил Кубай.

Также он отметил, что ожидается приход холодов. На всей территории региона пройдёт снег различной степени интенсивности, метель и гололёд.

Ранее спасатели Приморья напомнили о правилах безопасности во время шторма.