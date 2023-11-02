Синоптик Кубай спрогнозировал приход холодов и снегопад в Приморье 6—7 ноября
- РИА Новости
Об этом сообщает zr.media.
«В течение дня 6 ноября циклон будет перемещаться в северо-восточном направлении вдоль побережья Приморья, унося интенсивные дожди вместе с собой, а ему в тыл, с северо-запада, начнёт поступать холодная воздушная масса с вторичными атмосферными фронтами», — заявил Кубай.
Также он отметил, что ожидается приход холодов. На всей территории региона пройдёт снег различной степени интенсивности, метель и гололёд.
Ранее спасатели Приморья напомнили о правилах безопасности во время шторма.