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Спасатели Приморья напомнили о правилах безопасности во время шторма

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Сотрудники МЧС Приморского края рассказали об основных правилах безопасности во время штормового предупреждения.
Спасатели Приморья напомнили о правилах безопасности во время шторма
  • РИА Новости

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Чтобы максимально обезопасить себя и близких от шторма, спасатели рекомендуют придерживаться простых правил: не находиться на открытом пространстве, не выходить в море и держаться дальше от побережья, не выезжать за пределы населённого пункта, быть предельно аккуратными на дорогах, присматривать за пожилыми людьми и детьми.

В экстренных ситуациях незамедлительно звонить по телефонам спасения 101 или 112.

Ранее сообщалось, что шторм в Пермском крае стал вторым по силе за последние 50 лет.

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