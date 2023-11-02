Спасатели Приморья напомнили о правилах безопасности во время шторма

Сотрудники МЧС Приморского края рассказали об основных правилах безопасности во время штормового предупреждения.

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Чтобы максимально обезопасить себя и близких от шторма, спасатели рекомендуют придерживаться простых правил: не находиться на открытом пространстве, не выходить в море и держаться дальше от побережья, не выезжать за пределы населённого пункта, быть предельно аккуратными на дорогах, присматривать за пожилыми людьми и детьми.

В экстренных ситуациях незамедлительно звонить по телефонам спасения 101 или 112.

Ранее сообщалось, что шторм в Пермском крае стал вторым по силе за последние 50 лет.