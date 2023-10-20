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Шторм в Пермском крае стал вторым по силе за последние 50 лет

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В ГИС-центре Пермского государственного национального исследовательского университета сообщили, что штормовой циклон с силой ветра до 28 м/с, прошедший через Пермский край, стал вторым по силе за последние 50 лет.
Шторм в Пермском крае стал вторым по силе за последние 50 лет
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует URA.RU.

Специалисты напомнили, что самый сильный осенний шторм, который наблюдался на той же территории, прошёл 19—20 октября 1973 года. Тогда скорость ветра достигала 27—34 м/с.

«Он стал, по всей видимости, самым разрушительным из осенних штормов, которые наблюдались в Поволжье и Предуралье за несколько десятилетий», — сказано в сообщении центра.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о погоде в Центральной части России во второй половине октября. Согласно прогнозу, в регионе ожидаются заморозки и дожди со снегом.

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