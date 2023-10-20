Шторм в Пермском крае стал вторым по силе за последние 50 лет

В ГИС-центре Пермского государственного национального исследовательского университета сообщили, что штормовой циклон с силой ветра до 28 м/с, прошедший через Пермский край, стал вторым по силе за последние 50 лет.

Об этом информирует URA.RU.

Специалисты напомнили, что самый сильный осенний шторм, который наблюдался на той же территории, прошёл 19—20 октября 1973 года. Тогда скорость ветра достигала 27—34 м/с.

«Он стал, по всей видимости, самым разрушительным из осенних штормов, которые наблюдались в Поволжье и Предуралье за несколько десятилетий», — сказано в сообщении центра.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о погоде в Центральной части России во второй половине октября. Согласно прогнозу, в регионе ожидаются заморозки и дожди со снегом.