Шторм в Пермском крае стал вторым по силе за последние 50 лет
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Об этом информирует URA.RU.
Специалисты напомнили, что самый сильный осенний шторм, который наблюдался на той же территории, прошёл 19—20 октября 1973 года. Тогда скорость ветра достигала 27—34 м/с.
«Он стал, по всей видимости, самым разрушительным из осенних штормов, которые наблюдались в Поволжье и Предуралье за несколько десятилетий», — сказано в сообщении центра.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о погоде в Центральной части России во второй половине октября. Согласно прогнозу, в регионе ожидаются заморозки и дожди со снегом.