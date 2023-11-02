Вильфанд пообещал переменчивую зимнюю погоду

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что зимняя погода будет переменчивой.

«Температурный фон в основном будет не только в Москве, но и в европейской части России, и в азиатской части около и выше нормы, но экстремальные значения будут наблюдаться от оттепели в Москве до заметных морозов -15...-20 °С», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, осадки — очень важный элемент относительно того, как будут зимовать озимые.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин спрогнозировал окончательный приход зимы в Москву к началу декабря.