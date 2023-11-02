RT в Telegram
Подпишись

Вильфанд пообещал переменчивую зимнюю погоду

Короткая ссылка
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что зимняя погода будет переменчивой.
Вильфанд пообещал переменчивую зимнюю погоду
  • РИА Новости

«Температурный фон в основном будет не только в Москве, но и в европейской части России, и в азиатской части около и выше нормы, но экстремальные значения будут наблюдаться от оттепели в Москве до заметных морозов -15...-20 °С», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, осадки — очень важный элемент относительно того, как будут зимовать озимые.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин спрогнозировал окончательный приход зимы в Москву к началу декабря.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить